Ижевск, 19 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Субсидии для детских игровых комнат в Удмуртии, которые в настоящее время закрыты, увеличили до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Pxhere.com Детская игровая комната

Так, за один месяц данные организации смогут получить 100%-ную компенсацию арендной платы или коммунальных платежей. Получить данную субсидию смогут детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские игровые зоны в предприятиях общепита, торгово-офисных центрах, а также объектах массового отдыха, развлекательных и досуговых заведениях, где оказывают аналогичные услуги.

Ранее сумма субсидии для таких организаций составляла 50 тыс. рублей в месяц.

Министр экономики региона Михаил Тумин отметил, что решение о расширении мер поддержки было принято в связи с поступающими со стороны представителей бизнеса обращениями.

Как сообщало ИА REGNUM, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские игровые зоны и танцполы в предприятиях общепита, а также в торгово-офисных центрах в республике закрылись на фоне тяжелой ситуации с распространением коронавируса 11 октября.

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