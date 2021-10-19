В администрации Земана не согласны с критикой премьер-министра
Прага, 19 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Главу администрации президента Чехии может отстранить от работы только сам президент — Милош Земан, а призывы других политиков не имеют силы. Об этом сообщил 19 октября журналистам глава администрации чешского президента Вратислав Минарж.
Комментируя заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша о том, что действия Минаржа создали непонимание в политических кругах о том, в каком состоянии находится Земан, глава президентской администрации сказал:
Он добавил, что не станет больше говорить о «высказываниях отдельных политиков».
Напомним, когда Земан был госпитализирован (это произошло 10 октября), сообщения о его состоянии здоровья были очень скупыми. На этой почве противоборствующие круги во власти Чехии стали обвинять друг друга в спекуляциях на теме здоровья президента.