Прага, 19 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Главу администрации президента Чехии может отстранить от работы только сам президент — Милош Земан, а призывы других политиков не имеют силы. Об этом сообщил 19 октября журналистам глава администрации чешского президента Вратислав Минарж.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». реж. Квентин Тарантино. 1992. США Культовый эпизод — ссора мистера Белого и мистера Розового

Комментируя заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша о том, что действия Минаржа создали непонимание в политических кругах о том, в каком состоянии находится Земан, глава президентской администрации сказал:

«Главой республики является Милош Земан, и только он обладает правом освободить меня от работы».

Он добавил, что не станет больше говорить о «высказываниях отдельных политиков».

Напомним, когда Земан был госпитализирован (это произошло 10 октября), сообщения о его состоянии здоровья были очень скупыми. На этой почве противоборствующие круги во власти Чехии стали обвинять друг друга в спекуляциях на теме здоровья президента.