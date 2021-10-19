Москва, 19 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Руководство НАТО хотело сделать Россию членом своего военно-политического блока. Об этом 19 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, такие планы в НАТО вынашивали после распада СССР. Однако взамен на членство в военно-политическом блоке Россия фактически должна была подчиняться США, на что российское руководство идти не стало.

«Я помню, как эволюционировало НАТО. Какие задачи были в самом начале — интегрировать Россию. Нас похлопывали по плечу. Думали, что мы не имеем своих национальных интересов. По мере того, как у нас появлялась экономическая и военная мощь, Россия заявляла о своих правах на собственные национальные интересы и точку зрения», — сказал Коротченко.