Уфа, 19 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Алексей Жохов Рынок

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«Согласно новой редакции указа, с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с 1 декабря текущего года вышеуказанные документы нужно будет предъявлять в случае заселения в дома отдыха, профилактории, санатории, пансионаты.

Сообщается, что кроме этих документов жители должны предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что в Башкирии возобновляется работа координационного центра по оказанию помощи находящимся на самоизоляции жителям. Содействие будет оказываться на безвозмездной основе.