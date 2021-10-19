Тамбов, 19 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров продолжает рабочие поездки в муниципальные образования. На этот раз он посетил Рассказово и Рассказовский район, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров

В ходе рабочей поездки главу региона особое внимание обращал на общественные пространства, благоустройство которых шло в рамках государственных программ, на ремонт и строительство школ, состояние дорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Максим Егоров побывал на новом сквере в селе Верхнеспасское, обновлённом по программе «Формирование комфортной городской среды». Он рекомендовал посадить здесь многолетние растения, которые непритязательны в уходе и требуют меньше бюджетных затрат. И предложил в центре сквера посадить ель, «вокруг которой можно организовывать рождественские мероприятия».

«Этот сквер — центр притяжения для сельчан», — сказал Максим Егорова.

В селе Верхнеспасское в 2022 году рядом со старой школой будет построена новая на 350 мест. Проект нового учебного учреждения стоимостью более 312 млн рублей представили руководителю региона.

Также Максим Егоров посетил Озёрский филиал Верхнеспасской школы в посёлке имени Второй Пятилетки, где оценил качество и ход капитального ремонта. Напомним, школа была построена в 1977 году, капремонт начался здесь в середине лета 2021 года, завершение планируется в феврале 2022 года. На данные цели выделено 24,4 млн рублей по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Руководитель Тамбовщины пообещал приехать на открытие обновлённой школы.

Также Максим Егоров оценил дороги в районе, отметив, что «в целом они в хорошем состоянии»:

«Но вместе с тем вдоль новых дорог — неухоженные остановочные павильоны и обочины, заросшие сорняком».

В связи с этим был дан срок для устранения замечаний.

Отмечается, что озабоченность у врио губернатора Тамбовской области вызвала приостановка строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Спартак» и неисполнение графика реновации городского сада в Рассказово. Проблемные вопросы обсуждены вместе с руководством города и подрядчиками прямо на стройплощадках и взяты под личный контроль главы региона.

В рассказовском центре занятости, где обслуживаются жители двух городов и пяти районов, Максиму Егорову представили новую концепцию организации работы. В результате модернизации он сменил название на кадровый центр «Работа России», где в настоящее время не только помогают найти работу, но и помогают в решении различных жизненных ситуаций, связанных с трудоустройством: от написания резюме до получения новой профессии. Ориентировать в профессии помогают встречи с работодателями и консультации психолога.

Максим Егоров пообщался с сотрудниками кадрового центра, поинтересовался внедрением новых цифровых сервисов, актуальными вакансиями, возможностями трудоустройства молодежи.

Особое внимание руководитель региона обратил на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в трудовых коллективах и общественных местах.