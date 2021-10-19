Москва, 19 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Определились победители первого сезона премьер-лиги «Московского киберспорта». Об этом 19 октября ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Willhire Киберспорт

Соревнования начались 11 сентября 2021 года, их общий призовой фонд составил 600 тыс. рублей. Киберспортсмены соревновались в дисциплинах Dota 2, League of Legends и StarCraft II. Ознакомиться со списком победителей можно на сайте «Московского киберспорта». Отмечается, что одновременно с играми премьер-лиги прошли отборочные турниры второго сезона.

Напомним, сейчас проходит четвёртый сезон турниров «Московский киберспорт», в качестве организатора выступает Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы. Общий призовой фонд соревнований составляет более 3,5 млн рублей.