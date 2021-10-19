Ижевск, 19 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Удмуртии утвердили прогнозный план приватизации на 2022 год. Документ опубликован на портале правительства республики.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Деньги

Согласно документу, планируется в очередной раз выставить на торги 100% акций АО «Удмуртавтодор» номинальной стоимостью 3,183 млрд рублей.

Также власти намерены продать 100% акций АО «Республиканская строительная компания» — стоимость пакета оценивается в 215,826 млн рублей.

Указанные предприятия полностью принадлежат республике.

Кроме того, планируется передать в частные руки 0,01% акций управляющей компании «Удмуртский машиностроительный кластер».

Уточняется, что за счет приватизации собственности в бюджет Удмуртии может поступить 1,789 млрд рублей, однако сумма подлежит уточнению в зависимости от определения рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

Приватизация активов позволит финансировать дефицит бюджета Удмуртии, привлечь инвестиции для дальнейшего развития производства и сократить расходы республики на управление имуществом.

Как сообщало ИА REGNUM, акции одного из крупнейших предприятий дорожной отрасли республики «Удмуртавтодора» выставлялись на торги уже дважды. Оба аукциона были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В минимущества Удмуртии не исключали, что в случае повторения ситуации с отсутствием заявок компания может быть продана посредством публичного предложения.