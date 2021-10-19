Орел, 19 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено руководителю казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик», об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.

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Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по факту нарушений при выполнении работ по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках национального проекта на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что ранее в рамках данного уголовного дела было предъявлено обвинение бывшему главному специалисту производственно-технического отдела казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» по статье о халатности. По версии следствия, должностные лица КУ ОО «Орелгосзаказчик» зная, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» не выполнены, а часть работ выполнена с нарушением строительных норм и не подлежит приемке, приняли их и оплатили.