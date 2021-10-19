Вологда, 19 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Вологодской области несмотря на высокую заболеваемость ковидом не планируют вводить локдаун. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Многие считают, что вот все закрыли, начался локдаун, бизнес рухнул, но это не так. Можно посещать рестораны, кафе, проводить мероприятия. Главное условие — привиться или принести справку о том, что переболел, сделать ПЦР-тест. Сейчас никакого локдауна в Вологодской области нет и не будет, надеюсь», — написал губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вологодские госпитали заполнены тяжелыми ковид-пациентами, а патологоанатомические службы региона не справляются с нагрузкой.