София, 19 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Апелляционный суд болгарского города Пловдива подтвердил меру пресечения для гражданина РФ и двух граждан Литвы, арестованных по обвинению в промышленном шпионаже на крупнейшем оборонном предприятии Болгарии — «Арсенал». Об этом 19 октября сообщила софийская газета «Труд».

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

Согласно официальной информации, подозреваемые останутся за решеткой до окончательного вынесения им приговора. «Отпускать их на свободу под залог или поручительства бессмысленно, поскольку все трое являются иностранцами и могут в любой момент бежать из Болгарии», — говорится в заявлении судебной палаты Пловдива. Другие детали процесса не разглашаются.

Напомним, трое иностранцев были задержаны на заводе «Арсенал» в Казанлыке 7 октября. Спецслужбы Болгарии обвиняют 60-летнего гражданина России, а также граждан Литвы 24-х и 59-ти лет в утечке конфиденциальной информации. Каждому из них грозит до шести лет тюремного заключения и штрафы в размере 200 тысяч левов ($120 тыс.).