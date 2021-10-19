Луганск, 19 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Беспилотник украинских боевиков сбит бойцами Народной милиции ЛНР, сообщил 19 октября журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.

Пресс-служба Министерства обороны НКР Сбитый беспилотник

Рассказывая о событиях, которые произошли накануне, 18 октября, офицер отметил, что ВСУ направили миномётный взвод в сторону ЛНР. В это же время украинские боевики запустили квадракоптер Autel EVO в районе населённого пункта Катериновка, чтобы с его помощью корректировать огонь.

Мазейкин «Защитниками республики беспилотник, летевший в направлении населённого пункта Молодёжное, был уничтожен при пересечении линии соприкосновения».

По словам представителя Народной милиции, миномётный взвод, лишившись дрона, отошёл с позиций в тыл, «так и не произведя обстрел в связи невозможностью корректировать огонь».