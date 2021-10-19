Киев, 19 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Канада построит на своей территории космодром, который будет использовать совместно с Украиной, сообщил 19 октября украинский министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его утверждению, Украина и Канада совместно построят космодром в канадской провинции Новая Шотландия и начнется эта стройка в конце текущего года. С космодрома будут запускаться различные космические аппараты на украинской ракете-носителе «Циклон 4М».

По словам Уруского, первый космический старт должен состояться уже в 2023 году.

Он рассказал, что все формальности уже согласованы. Украину в проекте будут представлять КБ «Южное» и производственное объединение «Южмаш», а Канаду — компания Maritime Launch Services LTD.

Стоит отметить, что украинская ракета-носитель «Циклон 4М» на данный момент существует только в виде бумажного проекта, как и украинский двигатель первой ступени РД-870.

При этом ранее в Киеве заявляли о намерении создать ракету легкого класса грузоподъемностью 700 кг из исключительно украинских комплектующих.