19 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter речь премьер-министра Бориса Джонсона об экономических планах и внедрении экологических технологий в Великобритании.

Джейн Спай, , 19:31 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью на Global Investment Summit — 2021, где он рассказал, что Британия стремится к борьбе с изменениями климата, пытаясь сделать новые технологии более доступными для людей.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рынок становится экологичнее. Люди хотят, чтобы рынок становился экологичнее. И они знают, что однажды мы сможем снизить цену на «зеленые технологии», тепловые насосы и солнечные панели, таким же образом, как мы сделали доступными микроволновки и мобильные телефоны. И они видят, что мы может это сделать. Когда я был ребенком, 80 процентов энергии шли от угля, когда я был мэром Лондона, число сократилось до 40 процентов, сейчас менее 1 процента энергии получается от угля. И в это время мы развиваем «зеленую» индустриальную революцию в устойчивый экономический рост, потому что мы сократили выбросы углекислого газа на 44 процента. И за это время британская экономика выросла на 78 процентов», — заявил Борис Джсонсон.

Премьер-министр также произнес лозунг: «Зеленый — это хорошо. Зеленый — это правильно. Зеленый работает».

Часть пользователей отметила, что все новые и экологичные технологии сейчас не нужны, потому что сначала нужно переоборудовать дома, которые не подходят для внедрения специального оборудования.

«Тепловые насосы бесполезны, если ваш дом не теплоизолирован и не защищен от засухи. Может, с этого начнем, Борис Джонсон? Есть даже группа активистов, которую вы так демонизируете и которая заостряет внимание на этой проблеме», — написал @KarmaUnc.

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Зона с низким уровнем выбросов. Лондон (сс) Martin Addison

«Тепловые насосы почти ничего не стоят, но если ваш дом и система обогрева не походят для них, дополнительно платить придется очень много», — добавил @agf1956.

«Да, нужен хорошо теплоизолировнный дом, двойные или тройные окна, подходящие радиаторы, трубы, и еще нужно место для бака для воды и самого насоса», — объяснил @tiredhorizon.

Некоторые пользователи написали, что они боятся доверять британскому правительству что-либо, потому что под их контролем становится только хуже.

«Новая норма: меньше путешествий — меньше свободы, больше траты на энергообеспечение — меньше свободы. Все меры контроля, введенные правительством, равны увеличению контроля и уменьшению свободы. Не странно?» — недоволен @7iain7.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что Джонсон в очередной раз манипулирует публикой, а не предлагает решение проблем.

«Ничего не меняется, Джонсон всё ещё манипулирует публикой», — отметил @rogerkb2012.

«Борис Джонсон манипулирует вновь. В июне 2019 года он объявил, что количество установленных солнечных панелей упало до 94% после того, как Консервативная партия изменила свою политику. Сейчас солнечные панели все еще не обязательны для установки на новых зданиях и коммерческой собственности», — рассказал @rogerkb2012.

Солнечные батареи на крыше дома Pixabay.com

В комментариях написали, что со стоимостью солнечных панелей и батарей в Великобритании проблем нет, но установка их стоит неимоверно дорого.

«Солнечные панели и так уже дешевые, благодаря китайцам, проблема в их установке на крышу. А так солнечную сетку можно установить в саду, на сарае, над теплицей, в любом невысоком месте, и это будет достаточно дешево», — отметил @tiredhorizon.

Ряд пользователей не удовлетворил экономический прогноз от премьер-министра, потому что никаких четких планов он не обозначил.

«Однажды»? Это что за экономический прогноз? И почему ни солнечных панелей, ни теплообменников на домах до сих пор нет? Если так будет продолжаться, то наше будущее будет каким угодно, но точно не «зеленым», — считает @KenBroughton_.