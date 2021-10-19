Москва, 19 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 19 октября вводит временные ограничения на поставки крупного рогатого скота и говядины из Великобритании, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Alpha Говядина

Как уточняется, запретительные меры связаны с подтверждением Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) вспышки губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота в английском графстве Сомерсет и отсутствием данных от ветеринарной службы Великобритании о проведённом расследовании и принятых мерах по предупреждению распространения опасного заболевания.

Отмечается, что ограничения также необходимы в рамках работы Россельхознадзора над получением по указанной болезни официального статуса МЭБ «страна с контролируемым риском», который имеет важное значение для развития внешней торговли. В ведомстве подчеркнули, что в России губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота на сегодняшний день отсутствует.

Запрет распространяется на поставки в Россию живого крупного рогатого скота, крови и кровосодержащих продуктов, говядины на кости, говяжьих субпродуктов, кишечного сырья от крупного рогатого скота, говядины, полученной путём механической обвалки, и бескостной говядины, полученной от крупного рогатого скота возрастом старше 30 месяцев.

Также запрещаются поставки переработанных белков крупного рогатого скота, предназначенных в корм продуктивным животным, и кормов для продуктивных животных, в состав которых входят переработанные белки крупного рогатого скота, за исключением белков молока.

Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота — медленно развивающаяся прионная трансмиссивная болезнь взрослого крупного рогатого скота, характеризующаяся длительным, до восьми лет, инкубационным периодом. Приводит к необратимым летальным изменениям в головном мозге заражённых животных. Передаётся при употреблении в пищу мяса больных коров и вызывает болезнь Крейцфельда-Якоба у человека.