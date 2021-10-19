Кемерово, 19 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В мэрии Кемерова прокомментировали инцидент в школе № 85, где разгорелся скандал из-за снятого на видео учителя. Ранее сообщалось, что ученика, который выложил в соцсеть короткий ролик, на котором учитель идёт в сторону школы под песню группы «Ленинград», отчислили.

kropekk_pl Социальная сеть

«По информации управления образования администрации города Кемерово, автор видео — обучающийся 10 «б» класса, был приглашён с родителями на совет профилактики школы с участием учителей, преподающих в данном классе. С обучающимся проведена разъяснительная беседа, он ознакомлен с правовыми последствиями подобных действий. В настоящее время автор видео продолжает обучение в школе № 85, он не отчислен», — сообщили A42.RU в городской администрации.

Отмечается, что в оригинальной версии видеозаписи использовалась нецензурная лексика, в соцсеть попал отредактированный вариант.