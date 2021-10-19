Таллин, 19 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Цены на недвижимость в Эстонии — как цены на жилье, так и стоимость аренды — за последние десять лет выросли более чем вдвое. Об этом сообщил последний обзор Департамента статистики Евросоюза Евростат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По данным учреждения, цены на жилье в Эстонии выросли на 133% в период с 2010 по второй квартал 2021 года, что является самым высоким показателем во всем Европейском союзе. За тот же период стоимость аренды в Эстонии выросла на 142%, это также самые быстрые темпы роста во всем ЕС.

Цены на жилье выросли более чем вдвое, помимо Эстонии, также в Люксембурге (+ 111%) и Венгрии (+ 109%). Однако по ценам на аренду только в Эстонии и Литве (+ 109%) они выросли более чем вдвое; в других местах рост был более умеренным.

Если посмотреть на снижение цен на жилье, то только в Греции (-28%), Италии (-13%), Кипре (-8%) и Испании (-3%) цены снизились. Снижение арендных ставок было зафиксировано в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).

Во всем Европейском союзе за период с 2010 по второй квартал 2021 года арендная плата выросла на 16%, а цены на жилье — на 34%.

Между вторым кварталом 2020 года и вторым кварталом 2021 года арендная плата выросла на 1,3%, а цены на жилье выросли в среднем на 7,3% в ЕС.