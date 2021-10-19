Липецк, 19 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Липецкой области 19 октября подтверждено 318 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 58 тыс. 267 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 50 тыс. 803 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 211 — за последние сутки.

За весь период скончались 1880 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.