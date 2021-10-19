Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Джеймс Ганн заявил, что дата премьеры кинокомикса «Стражи галактики 3» осталась неизменной. Публикацию он разместил 19 октября на своей twitter-странице.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

«Неа. #GotGVol3 («Стражи галактики 3» — ИА REGNUM) не откладывается и не задерживается, в расписании всё ещё стоит 5 мая 2023 года», — написал Ганн. Режиссёр добавил, что сценарий к фильму написан, раскадровки сделаны, съёмочная группа и актёрский состав сформированы, и что участники проекта готовы приступить к производству.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1450235021235720192

Напомним, ранее Disney перенесла премьеры шести фильмов студии Marvel. «Стражи галактики 3» станет последним проектом в серии картин про приключения Звёздного Лорда и его команды. В августе 2021 года Джеймс Ганн сказал, что не планирует снимать четвёртую часть.