Чебоксары, 20 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Чувашия по темпу роста заработной платы по итогам девяти месяцев заняла второе место в Поволжье и четвёртое в России. Но по абсолютному показателю осталась «на том же уровне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Cap.ru Данные министерства экономики Чувашии

Подводя промежуточные итоги социально-экономического развития Чувашии, руководитель министерства отметил, что в регионе «продолжает расти реальная заработная плата».

«Среднемесячная заработная плата за девять месяцев, по предварительной оценке, увеличилась на 10,5% и составила 34 045 рублей. Реальная заработная плата с учётом индекса потребительских цен ожидается на уровне +4,1%. По темпу роста заработной платы Чувашская Республика находится на втором месте в ПФО, на четвёртом месте — по России. При этом по номинальному уровню позиция республики сохраняется также на том же уровне», — сказал Дмитрий Краснов.

Министр экономики не стал уточнять, на каком именно месте остаётся республика по данному показателю, отметив, что во всех муниципальных отмечается рост заработной платы работников крупных и средних организаций.

Напомним, что по уровню средней заработной платы Чувашия входит в группу аутсайдеров, что стало одним из критериев внесения республики в 2019 году число десяти наиболее депрессивных и последующей разработки индивидуальной программы социально-экономического развития.