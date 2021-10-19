Вологда, 19 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Прощание с убитой вологодской школьницей Софьей Жаворонковой пройдёт 21 октября с 10 до 11 часов в Кафедральном соборе. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Https://vk.com/sergeyvoropanov Стихийный мемориал

«Похоронят девочку на Козицинском кладбище. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил Соню», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, тело девятилетней девочки со следами насильственной смерти было найдено вечером 18 октября в одной из квартир Вологды. По подозрению в убийстве была задержана 40-летняя хозяйка квартиры. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел.

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