Прощание с убитой школьницей пройдет в Кафедральном соборе Вологды
Вологда, 19 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Прощание с убитой вологодской школьницей Софьей Жаворонковой пройдёт 21 октября с 10 до 11 часов в Кафедральном соборе. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.
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Стихийный мемориал
«Похоронят девочку на Козицинском кладбище. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил Соню», — написал мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, тело девятилетней девочки со следами насильственной смерти было найдено вечером 18 октября в одной из квартир Вологды. По подозрению в убийстве была задержана 40-летняя хозяйка квартиры. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел.
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