Кемерово, 19 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В нескольких городах Кемеровской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«В период с 18:00 19 октября до 18:00 20 октября 2021 года на территории городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии региона организовала проверку исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

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