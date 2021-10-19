Псков, 19 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Псковской области завершена уборка зерновых и масличных культур. Намолочено зерна свыше 150 тыс. тонн при урожайности более 32 ц/га, рапса — более 26 тыс. тонн при урожайности около 20 ц/га. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Cap.ru Уборка зерновых.

«По производству зерна и рапса Псковская область сохраняет второй результат по Северо-Западному федеральному округу», — отметили в обладминистрации.

Сельхозпроизводителями Псковской области под урожай 2022 года посеяно 33,7 тыс. га озимых зерновых культур. Это больше показателей 2020 года, когда к этому времени было посеяно 32,3 тыс. га.

В настоящий момент завершается сев озимых культур. Посеяно 31,3 тыс. га озимой пшеницы, 1,3 тыс. га озимого тритикале, 0,9 тыс. га озимого ячменя и 0,2 тыс. га озимой ржи. Также посеяно 10,7 тыс. га озимого рапса, что в два раза больше, чем на аналогичный период времени 2020 года.