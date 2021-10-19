Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Глава Marvel Кевин Файги заявил, что с добавлением в кинокомикс «Вечные» персонажа-гомосексуалиста студия только начала реализовывать политику, в рамках которой она будет вводить в картины представителей сексуальных меньшинств. Об этом 19 октября сообщает портал Screen Rant.

Кевин Файги — глава Marvel studios

На мировой премьере кинокомикса «Вечные» Файги сказал журналистам, что гомосексуалисты и раньше присутствовали в комиксах, но появление такого персонажа в фильме «Вечные» — это «только начало». Продюсер также дал понять, что студия давно готовилась к реализации новой политики представления.

Для справки: в фильме «Вечные» гомосексуальную ориентацию будет иметь персонаж по имени Фастос, его сыграет актёр Брайан Тайри Генри (сериал «Атланта», фильм «Годзилла против Конга»). Из-за этого картина Marvel получила в России возрастной рейтинг 18+.