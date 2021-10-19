Вологда, 19 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В реанимационном отделении вологодского ковид-госпиталя нет свободных мест. Об этом в хоже прямой линии ЦУР заявил анестезиолог-реаниматолог медучреждения Александр Козлов.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Реанимации заполнены постоянно. Одна рассчитана на 26 пациентов, другая — на 15. Они практически постоянно заполнены: кого-то переводят в обычную палату, кто-то умирает и на их место тут же переводят больных в критическом состоянии. Поступает много пациентов, приходится открывать дополнительные реанимационные койки в условиях дефицита кадров. В смене всего два дежурных врача — колоссальная нагрузка на них», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские морги не справляются с нагрузкой, вызванной ростом смертности среди ковид-пациентов.