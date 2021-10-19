В работе системы оплаты парковок в Москве произошёл сбой
Москва, 19 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Москве наблюдаются сбои в работе системы оплате парковок во вторник, 19 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
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Платная парковка
«В настоящий момент наблюдаются временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС и личный кабинет на сайте parking.mos.ru», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что при возникновении трудностей с оплатой парковки или пополнении парковочного счёта можно воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы», либо оплатить парковку в ближайшем паркомате.
О восстановлении возможности оплаты через СМС и личный кабинет в департаменте пообещали сообщить дополнительно.