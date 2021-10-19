Тбилиси, 19 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В министерстве юстиции Грузии состоялось заседание группы по мониторингу соблюдения прав бывшего президента Михаила Саакашвили и состоянию его здоровья, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Дмитрий Хундадзе, один из членов группы и председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента, заявил, что они окажут техническую поддержку консилиуму врачей, изучающих состояние здоровья Саакашвили.

«Мультифункциональная группа врачей следит за состоянием здоровья осужденного Михаила Саакашвили. Они непосредственно обсуждают состояние его здоровья, клинические проблемы. Мы будем контролировать техническую часть, чтобы их работе не мешали. Мы выслушаем их рекомендации. Если они выдадут другие необходимые рекомендации, конечно же, мы поддержим выполнение этих рекомендаций в рамках закона», — сказал Дмитрий Хундадзе.

На встрече под председательством министра юстиции Рати Брегадзе присутствуют несколько депутатов парламента от правящей партии «Грузинская мечта», министр здавоохранения и омбудсмен.

Напомним, что сегодня в тюрьме № 12 города Рустави врачи проводят встречу с Михаилом Саакашвили для того, чтобы вынести медицинское заключение о состоянии его здоровья.