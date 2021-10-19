Черкесск, 19 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии сотрудниками МВД пресечена деятельность ячейки исламистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержаны пять её сторонников, сообщает 19 октября пресс-центр МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Задержанные были осведомлены о запрете этой организации, однако с 2018 года на территории Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики распространяли идеи радикального исламизма и призывали создать в регионе государство с шариатской формой правления. Кроме того, члены ячейки совершали попытки снятия с занимаемых постов должностных лиц муниципальных органов власти, угрожая им физической расправой.

У задержанных членов экстремистской организации изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также радикальная религиозная литература.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.