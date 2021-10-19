Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В связи с резким ухудшением погодных условий дорожным предприятиям Петербурга поручено заранее обработать солевым раствором опасные участки городских дорог, а также вывести на дежурство технику с запасом противогололедных материалов. Об этом сообщили 19 октября в городском комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

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По данным синоптиков, в ночь на среду, 20 октября, температура воздуха в Петербурге понизится до ноля — минус 2 градусов. В среду ожидается мокрый снег, порывы ветра достигнут 15−18 м/с, возможна гололедица на дорогах.

«Дорожным службам и садово-парковым предприятиям также дано поручение обеспечить готовность к ликвидации последствий непогоды, в том числе оперативно убирать ветровальные деревья», — добавили в пресс-службе комитета.

Там напомнили, что в прошлом сезоне первый снег выпал 19 октября, всего за прошлую зиму в городе выпало около двух метров осадков.