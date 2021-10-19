Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В правительстве готовы предложения по исправлению ситуации с обеспеченностью жильём детей-сирот. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Следите за развитием событий в трансляции: «Открытый диалог с главой Минфина Силуановым: все новости»

«По детям-сиротам федерация, безусловно, не может оставить этот вопрос без внимания, без дополнительной финансовой поддержки», — заявил Силуанов.

По его словам, и на федеральном уровне, и в регионах видят «необходимость корректировки действующего законодательства в части тех решений, которые необходимо государству принять в отношении детей-сирот».

«Нам нужно понять, какие нормы нам необходимо поправить. Принять это решение, у правительства РФ такие предложения есть. И потом навалиться на эту проблему и финансово её закрыть с точки зрения обеспечения жильём детей-сирот — это вот эта позиция», — подчеркнул министр.