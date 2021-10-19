Нижний Новгород, 19 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Нижегородской области появился новый вид мошенничества со счётчиками расхода электричества, который практикуют некоторые недобропорядочные энергетические компании. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Нижний Новгород».

Pixabay.com Счетчик

Жертвами таких махинаций чаще всего становятся проживающие в частном секторе пожилые люди, которых злоумышленники убеждают перенести прибор учета электроэнергии из помещения на фасад дома — якобы так теперь положено по закону.

После подписания договора мошенники срывают пломбу и переносят прибор учета потребителя на фасад, незаконно взимая за это плату в размере 8 000 — 10 000 рублей.

Обычный «комнатный» счетчик, не приспособленный для работы вне помещения, вскоре ломается. Это может привести к дополнительным расходам для потребителя, связанным с необходимостью установки нового счётчика.

Более того, срыв пломбы может быть расценен сетевой компанией, как вмешательство в работу прибора, с последующим составлением акта о безучетном потреблении и наложением большого штрафа.

Отмечается, что в Нижегородской области уже зафиксировано несколько случаев мошенничества с неправомерным переносом электросчётчиков.