Новосибирск, 19 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период с 18:00 сегодня, 19 октября, до 20:00 (время местное) 21 октября 2021 года на территории города Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

«Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 18 октября отмечалось ухудшение качества воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения в 12:40 (время местное) оценивался в 7 баллов из 10 возможных.

Читайте также: В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха