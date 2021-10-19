Техас, США, , 17:48 — REGNUM Республиканцы Техаса утвердили новые демографические карты палаты представителей США, которые благоприятствуют действующим должностным лицам, но уменьшают политическое представительство растущих меньшинств, сообщает 19 октября Associated Press.

Штат Техас (сс) TUBS

Карты были утверждены поздно вечером 18 октября после того, как демократы возмутились тем, что, по их словам, процесс перекройки был проведен в спешке в течение 30 дней. Демократы также осудили сокращение числа округов — в Техасе теперь будет семь округов палаты представителей, по сравнению с восемью.

Ожидается, что губернатор Техаса Грег Эбботт одобрит предложенные изменения.

Ранее в Техасе разразилось противостоние между демократами и республиканцами, которые предложили ввести новый закон о выборах, предусматривающий ужесточение для избирателей, голосующих заочно.