Оренбург, 19 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области власти продолжают искать баланс между здравым смыслом и нормальным ведением бизнеса. Об этом говорит региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Виктор Коршунов.

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«В частности, вице-губернатор Оренбуржья Игнат Петухов заявил недавно о том, что введение QR-кодов для посетителей ресторанов не планируется. Главный санитарный врач Оренбургской области объявил обязательную вакцинацию тех сфер бизнеса, которые подразумевают прямой контакт с потребителями. И мы видим, что наш бизнес готов и даже предвосхитил это решение. Оренбургские предприниматели «повзрослели» за время пандемии — они понимают озабоченность властей и осознают собственную ответственность», — сказал Коршунов.

Он также добавил, что слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко об индивидуальных ограничительных мерах в Оренбуржье тоже продиктованы тревогой о безопасности граждан. «Нам остаётся то же самое — искать баланс, потому что другого выхода у нас нет», — отметил Коршунов.

Омбудсмен признал, что ситуация с распространением в регионе коронавируса далека от оптимистичной. Растёт число заражений, а также понимание общей ответственности за нормализацию обстановки.

«В этом отношении и я, и губернатор и предприниматели работаем на одну задачу — обеспечить безопасности оренбуржцев. Один из рестораторов заявил о том, что 90 процентов его сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса. Его примеру следуют все большее количество бизнесменов», — отметил омбудсмен.

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Как сообщало ИА REGNUM, напряжённая ситуация с COVID-19 отмечается в Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской области, Ивановской области, Татарии, Башкирии и Тюменской области. Об этом заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.