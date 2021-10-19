Ташкент, 19 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Председателем Управления мусульман Узбекистана (УМУ), муфтием страны избран Нуриддин Холикназаров, сообщает 19 октября пресс-служба УМУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Нуриддин Холикназаров родился в 1968 году в Андижанской области Узбекистана, имеет исламское образование (Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари) и диплом Ферганского государственного университета.

Предыдущий муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов скончался 15 августа в Москве на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.