Москва, 19 октября 2021, 17:57 — REGNUM Сергею Середенко инкриминируют выступления на международных площадках, частную переписку и выпуск правозащитного издания. Об этом 19 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«19 сентября русский правозащитник Сергей Середенко позвонил мне из Таллинской тюрьмы. На мой вопрос о том, что же такого ему инкриминируют, что позволяет держать в тюрьме уже более 7 месяцев, он назвал три пункта», — сообщил эксперт.
«Эти три пункта заключаются в следующем:
1. Выступления на международных и национальных площадках, в ходе которых были высказаны критические замечания в адрес эстонского государства. В том числе это были площадки ООН, Европарламента, ОБСЕ, международный научные конференции.
2. Выпуск на протяжении пяти лет правозащитного издания «Политкорректор». Это еженедельное издание было посвящено разбору случаев преследования инакомыслящих в Восточной Европе. Отдельный том уголовного для содержит все опубликованные им тексты. Без анализа и комментариев со стороны прокуратуры.
3.Частная переписка с дюжиной друзей по вопросам научной деятельности, правозащиты, оценки дел в правом европейском движении, проблемах возрождения фашизма», — сообщил Гапоненко.
«Налицо преследования человека за выступления и за мысли (частная переписка). Действие европейских норм о правах человека, эстонской конституции не берётся во внимание.
Напомним, что 21 октября состоится первое заседание суда по предъявленным Середенко обвинениям.