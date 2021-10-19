Москва, 19 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Сергею Середенко инкриминируют выступления на международных площадках, частную переписку и выпуск правозащитного издания. Об этом 19 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Venekool.eu Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии

«19 сентября русский правозащитник Сергей Середенко позвонил мне из Таллинской тюрьмы. На мой вопрос о том, что же такого ему инкриминируют, что позволяет держать в тюрьме уже более 7 месяцев, он назвал три пункта», — сообщил эксперт.

«Эти три пункта заключаются в следующем:

1. Выступления на международных и национальных площадках, в ходе которых были высказаны критические замечания в адрес эстонского государства. В том числе это были площадки ООН, Европарламента, ОБСЕ, международный научные конференции.

2. Выпуск на протяжении пяти лет правозащитного издания «Политкорректор». Это еженедельное издание было посвящено разбору случаев преследования инакомыслящих в Восточной Европе. Отдельный том уголовного дела содержит все опубликованные им тексты. Без анализа и комментариев со стороны прокуратуры.

3. Частная переписка с дюжиной друзей по вопросам научной деятельности, правозащиты, оценки дел в правом европейском движении, проблемах возрождения фашизма», — сообщил Гапоненко.

«Налицо преследования человека за выступления и за мысли (частная переписка). Действие европейских норм о правах человека, эстонской конституции не берётся во внимание».

Напомним, что 21 октября состоится первое заседание суда по предъявленным Середенко обвинениям.