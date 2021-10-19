Новосибирск, 19 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Муниципальным чиновникам Новосибирска заработные платы могут поднять на 3,9%. Этот вопрос обсудили на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Novo-sibirsk.ru Мэрия Новосибирска

«Мы также предлагаем внести изменения в положение об оплате труда и проиндексировать с 1 октября должностные оклады муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классами и чинами на 3,9%», — цитирует «Сибкрай» заместителя начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Анну Макарухину.

Отмечается, что на данный момент инициативу поддержали только депутаты на комиссии. Итоговое решение будет принято на сессии.