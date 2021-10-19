Сыктывкар, 19 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. С 30 октября на территории республики Коми будут введены дополнительные антиковидные ограничения для лиц старше 65 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«С 30 октября гражданам в возрасте 65 лет и старше с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесшим коронавирус более 6 месяцев назад не покидать места проживания», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 278 человек, двое скончались.