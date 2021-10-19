Москва, 19 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. При всплеске заболеваемости COVID-19 в день в России тратится около 3,5 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей. Сейчас при особой ситуации, при всплеске — 3,6 млрд в день», — сообщил Силуанов в Совфеде.

Он также рассказал о готовых предложениях по направлению в систему ОМС дополнительно более 50 млрд рублей.

«Более 50 млрд рублей — 56 млрд, это предложение будет представлено в правительство», — сказал министр.