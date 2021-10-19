Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Объём ресурсов на поддержание лесного хозяйства был существенно увеличен. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках «прямого диалога» в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Объём ресурсов на пожары увеличим более чем на 8 млрд рублей. И теперь общий объём на лесные отношения, на пожары составляет около 40 млрд рублей», — заявил Силуанов.

«Вопрос — а что делать с заработной платой? Заработная плата, как бы её там не сокращали в пользу того, чтобы обеспечить материально-техническое обеспечение или иные цели… мы считаем, эта тема должная быть защищённая. Хотим вместе с вами проработать дополнительные источники финансирования лесных отношений», — указал он.

Он напомнил, что когда передавались эти полномочия субъектам РФ, предполагалось, что начнётся более эффективное использование лесов.

«Может быть, надо посмотреть вопросы платы использования лесных угодий, посмотреть другие источники доходов, которые могли бы быть направлены на увеличение ресурсов по управлению лесными угодьями», — отметил министр.