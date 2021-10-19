София, 19 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Сразу несколько крупных медицинских учреждений Болгарии объявили о намерении объединить свои юридические и финансовые ресурсы для оптовой закупки у государства электроэнергии по льготным тарифам. Об этом 19 октября написала в своем редакционном материале софийская газета «24 часа».

marionbrun Врачи за работой

По некоторым данным, в настоящее время из-за резкого повышения тарифов на энергоносители многие фельдшерские пункты, больницы, поликлиники и даже узкопрофильные клиники практически по всей Болгарии оказались не в состоянии рассчитываться по действующим платежным документам.

«Сегодня долги за электричество у этих структур растут в геометрической прогрессии, — заявил журналистам глава комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии Иван Иванов. — Единственным выходом из сложившейся ситуации является создание специальных потребительских объединений (СПО — прим. ИА REGNUM): использование энергоносителей в «промышленных масштабах» рассчитывается по льготным тарифам».

В то же время на вопрос, как долго будут действовать указанные льготные расценки, Иванов не ответил.

Предполагается, что свои СПО создадут медучреждения Софии, Смоляна, Перника, Кюстендила, Варны и других крупных городов Болгарии. Помимо прочего, единые фонды получат сотни региональных больниц.

Напомним, только за последний год потребительские цены на электроэнергию в Болгарии выросли примерно в 10 раз. Новые тарифы стали причиной массовых протестных акций профсоюзов и рядовых граждан по всей Болгарии.