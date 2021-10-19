Вашингтон, 19 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В сеть выложили видео с демонстрацией изменений в играх Half-Life 2 Episode One и Episode Two. Ролик был опубликован 19 октября на портале Wccftech.

Valve Half-Life

Episode One и Episode Two получили бета-обновление, в рамках которого, в частности, был увеличен максимальный показатель угла обзора (FOV) — с 90 до 110 градусов. Кроме того, в играх появилась поддержка высоких разрешений и улучшенный интерфейс.

Напомним, Half-Life 2: Episode One вышла 1 июня 2006 года, а релиз Half-Life 2: Episode Two состоялся 10 октября 2007-го. Сюжетно игры являются продолжением оригинальной Half-Life 2. Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты разрабатывают ремейк кооперативной игры Half-Life: Decay, которая вышла 14 ноября 2001 года на консоли PlayStation 2.