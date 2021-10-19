Москва, 19 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор жительнице Дагестана Луизе Гаджиевой, сообщает 19 октября пресс-служба прокуратуры столицы.

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В пресс-службе рассказали, что женщина в социальных сетях нашла покупателей на ещё не родившегося ребёнка, а те обратились в полицию. Дальнейшие переговоры велись под контролем правоохранителей.

Уточняется, что 1 октября 2020 года Гаджиева родила в Москве девочку, а уже 8 октября была задержана в кафе на Измайловском шоссе при получении за ребёнка денег в сумме 300 тыс. рублей.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.