Чебоксары, 20 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Чувашии потребительский спрос стал расти после резкого падения в 2020 году из-за пандемийных ограничений. Вице-премьер — министр экономики республики Дмитрий Краснов заявил, что жители стали «совершать покупки, которые не сделали ещё в прошлом году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные министерства экономики Чувашии

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По словам главы ведомства, оборот розничной торговли в январе — сентябре 2021 года увеличился на 13% к аналогичному периоду и составил почти 148 млрд рублей. Объём платных услуг достиг 42,3 млрд рублей, что на 17,5% больше уровня января — сентября 2020 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 46,2%, непродовольственных товаров — 53,8%.

«Потребительский спрос поддерживался за счёт роста доходов населения и постепенной реализации отложенного спроса. Люди стали совершать покупки, которые не сделали ещё в прошлом году», — заявил Дмитрий Краснов.

Он также добавил, что рост оборот розничной торговли зарегистрирован во всех городских округах и семи районах республики:

«Основная причина снижения товарооборота в отдельных районах — падение покупательского спроса в магазинах несетевой торговли и увеличение спроса в сетевом ритейле, который сконцентрирован в крупных населённых пунктах».

Министр экономики также отметил, что за указанный период оборот общественного питания возрос на 37%, достигнув 8,4 млрд рублей.

Напомним, ранее министр экономики Дмитрий Краснов в интервью ИА REGNUM заявлял, что в пандемийном 2020 году больше всего пострадали предприятия общепита, где спад составил 25%. Также значительное падение произошло в сфере розничного товарооборота, на который наложилось также снижение покупательской способности.

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