Вологда, 19 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова отреагировала на убийство школьницы, назвав причиной трагедии безответственность родителей.

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«Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребёнка и недостаточная работа с семьёй субъектов профилактики. Ребёнка не вернуть, но обращаюсь ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без внимания и контроля. Закончилось лето, сейчас быстро темнеет. Ограничьте время вечерних прогулок, найдите возможность встречать ребёнка после занятий. Составьте разговор с детьми о мерах безопасности, чтобы они были осторожны и не вступали в контакт с незнакомыми людьми. Берегите своих детей», — написала Смирнова на своей странице «Вконтакте».

Она также отметила, что семья убитой девочки была неблагополучной — у родителей, злоупотребляющих алкоголем, есть сын. Его из семби уже изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Вологде была найдена убитой девятилетняя школьница. По подозрению в убийстве задержали 40-летнюю женщину, состоящую на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, в отношении матери погибшей.