Джалал-Абад, Киргизия, 19 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В больнице Тогуз-Торинского района Джалал-Абадской области продаются медикаменты, которые государство бесплатно предоставляет пациентам, сообщил 19 октября руководитель аппарата Омбудсмена Киргизии Аскат Азарбеков.

Chris Potter Лекарства и деньги

«В октябре этого года при проверке перечня медикаментов и расходных материалов было установлено, что при лечении пациентов использовались просроченные препараты. Мы составили акты и разослали письма в соответствующие государственные органы», — сказал Азарбеков.

Нарушение выявлено в ходе мониторинга больницы в рамках проекта «Караван закона». Помимо проданных медикаментов, для лечения населения использовались лекарства с истекшим сроком годности.

ИА REGNUM напоминает, 27 сентября ГКНБ Киргизии заявил о выявлении фактов продажи лекарств по завышенным ценам. По словам председателя Комитета,Камчибека Ташиева, цены завышались в 3−10 раз.Читайте также: