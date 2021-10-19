Мадрид, 19 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. На испанском острове Пальма, входящим в состав На одном из Канарских островов, принадлежащих Испании, уже месяц не прекращаются извержение вулкана и землетрясения, сообщают 19 октября испанские СМИ.

Indosurflife.com Оживший вулкан

Речь идёт об острове Пальма, где 19 сентября ожил вулкан, не проявлявший активности с 1971 года.

С начала извержения лавовыми потоками было разрушено около двух тыс. домохозяйств, пришлось эвакуировать около семи тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее на острове Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,5, которое было признано сильнейшим с начала продолжающегося извержения вулкана.