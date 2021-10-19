Новосибирск, , 17:31 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно высказался о том, что начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк ушёл в отпуск до того, как в городе закончились ремонтные работы. Об этом шла речь на аппаратном совещании сегодня, 19 октября.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу обратить внимание департамента, это последний случай, когда соглашаюсь с отпуском, пока не завершены работы. В уборочную страду в сельской местности если какой-нибудь председатель или руководитель запросится в отпуск, то вместе с заявлением на увольнение. Здесь у нас не закончились ремонтные работы, руководителя отпустили в отпуск. Всё согласовали. Это так — об ответственности», — приводит редакция «НГС Новости» слова главы муниципалитета.

Отметим, Юрий Сердюк также является заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.