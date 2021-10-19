В Британии решили профинансировать отказ от газовых котлов в домах
Лондон, 19 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Сумма в размере £3,9 млрд будет потрачена британскими властями для борьбы с выбросами СО2, исходящих от зданий, сообщили 19 октября в пресс-службе правительства Великобритании.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Вывезем и выбросим
Как заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, деньги пойдут на гранты тем домовладельцам, которые будут убирать газовые котлы, заменяя их экологически чистыми источниками тепла.
«Таким образом экологически чистая альтернатива станет лучшим выбором для них».
Кроме того, деньги будут расходоваться на декарбонизацию общественных зданий и домохозяйств с низкими доходами. Власти планируют в связи с декарбонизацией снизить тарифы на электроэнергию.