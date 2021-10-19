Лондон, 19 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Сумма в размере £3,9 млрд будет потрачена британскими властями для борьбы с выбросами СО 2 , исходящих от зданий, сообщили 19 октября в пресс-службе правительства Великобритании.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Вывезем и выбросим

Как заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, деньги пойдут на гранты тем домовладельцам, которые будут убирать газовые котлы, заменяя их экологически чистыми источниками тепла.

Джонсон «Таким образом экологически чистая альтернатива станет лучшим выбором для них».

Кроме того, деньги будут расходоваться на декарбонизацию общественных зданий и домохозяйств с низкими доходами. Власти планируют в связи с декарбонизацией снизить тарифы на электроэнергию.