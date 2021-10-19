Париж, 19 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Париже сожалеют о решении России приостановить работу своей миссии в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Франции.

Флаг Франции

«Мы сожалеем о необоснованном решении приостановить представительскую миссию в НАТО и прекратить деятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в России», — сказал он.

При этом представитель внешнеполитического ведомства Франции отметил, что в Париже всегда выступали за сохранение каналов для диалога между НАТО и Москвой.

Напомним, Россия намерена с 1 ноября приостановить работу своего постоянного представительства при НАТО, а также приостановитьдеятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве.

На данный шаг российская сторона пошлапосле того, как руководство НАТО приняло решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращении ещё двух позиций.